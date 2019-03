Coach del messinese Urso, il tenore Grigolo è il secondo direttore artistico di Amici

Si chiama Vittorio Grigolo il secondo direttore artistico del serale di Amici di Maria De Filippi. Classe 1977, Grigolo è un tenore originario di Arezzo. Ha iniziato a cantare a 4 anni, mentre a soli 13 anni ha cantato nella parte del pastorello nella Tosca al Teatro dell’Opera di Roma. Insieme a lui Luciano Pavarotti.

A 23 anni, è stato il più giovane tenore ad esibirsi al Teatro della Scala di Milano.

Ha inciso sette album. Il disco di debutto risale al 2006 e s'intitola “In the hands of love”.

Qualche giorno fa, Maria De Filippi ha annunciato il primo direttore artistico del programma, Ricky Martin. Occhi puntati anche su Loredana Bertè, che dovrebbe far parte della giuria. Insieme a lui, anche Fabio Rovazzi. A Grigolo sarà affidata la squadra di cui fa parte il tenore Alberto Urso.

Urso arriva da Messina ed è nato nel 1997. Nel 2010, ha partecipato al programma televisivo di Raiuno “Ti lascio una canzone”, esibendosi come cantante lirico in tutte le puntate. Il suo inedito s'intitola "Non sarebbe passione".

