Taobuk, al Teatro antico di Taormina premiati Jhumpa Lahiri e Ian McEwan

In un teatro antico stracolmo in ogni ordine di posto si è tenuta ieri la serata di gala di Taobuk, il festival del libro ideato e diretto da Antonella Ferrara. Sul palco sfilata di big per una grande serata di letteratura, musica e cinema, che ha visto premiati con il Taobuk Award for Literary Excellence il premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, scrittrice statunitense di origine bengalese, e Ian McEwan, uno dei più grandi autori britannici.

Ampio spazio anche alla musica: diretti da Valter Sivilotti e accompagnati dall’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, partner del Festival, si sono esibiti Simone Cristicchi, autore di tanti brani di spessore anche sociale, Nina Zilli, una delle voci più soul del panorama italiano, la violinista ex enfant prodige Anastasiya Petryshak e il mezzo soprano georgiano Nino Surguladze.

Insieme a loro hanno ricevuto il Taobuk Award Nancy Brilli, Massimo Ghini e Marella Ferrera. Nel corso della serata è stata premiata anche Eleonora Bufalino, 27 anni, prima classificata del contest TaoTim, riservato a giovani dai 18 ai 35 anni, che ha ricevuto il premio dalle mani di Carlo Nardelli, chief strategy di Tim.

La serata, andrà in onda su Rai 3 sabato 13 luglio in seconda serata. Taobuk continua fino a martedì con incontri, dibattiti e presentazioni di libri.(ANSA).

