Borgo dei Borghi, Castelmola punta alla finale: ecco come votare

In queste settimane la competizione “Il Borgo dei Borghi” continua ad appassionare ed interessare il pubblico ed il Borgo di Castelmola (in provincia di Messina) in lizza per il titolo, punta adesso ad approdare alla finale di domenica 20 ottobre che sarà trasmessa in diretta su Rai 3 alle 21.40, condotta da Camila Raznovich.

Al grido “Vota Castelmola, vince la Sicilia”, prosegue la votazione tramite il link http://bit.ly/votacastelmola.

L’imponente campagna promozionale è entrata nel vivo sia a livello di strategie social, dalla pagina Facebook ufficiale Castelmola Borgo dei Borghi nella quale vengono postati contenuti ed info utili per la votazione, sia in ambito di marketing territoriale con il coinvolgimento di tutto il territorio, dei comuni della provincia di Messina e della stessa città.

I siciliani residenti nel resto d’Italia ed all’estero ma anche i turisti che ogni anno ammirano la bellezza e lo splendore del Borgo possono votare ogni giorno Castelmola.

In tal senso sono accorati appelli del sindaco Orlando Russo che evidenzia: “Se vince Castelmola vince la Sicilia e vinciamo tutti noi. Chi vota per noi vota per un Borgo la cui bellezza è nota e apprezzata in tutto il mondo, chi esprime un voto per Castelmola lo fa per una cittadina che è orgoglio e vanto della nostra Sicilia”.

E poi l’invito dell’assessore al Turismo Eleonora Cacopardo che aggiunge: “Rinnoviamo l’appello a tutti a sostenerci e a votare per Castelmola, ringraziando sin d’ora chiunque lo farà".

Castelmola è uno dei luoghi più conosciuti della Sicilia, considerato un gioiello ricco di storia ed arte, rappresenta con i suoi panorami un’estensione naturale della vicina Taormina.

Il centro storico è fatto di vicoli stretti, piccole piazze ed antiche chiesette fino ad arrivare all’area del castello dal quale è possibile ammirare l’Etna, la baia di Giardini Naxos e tutta la costa jonica. La votazione è in corso e proseguirà fino al 17 ottobre alle 23.59. ù

© Riproduzione riservata