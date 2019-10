A Stromboli riapre la Biblioteca in mezzo al mare

Dopo la chiusura voluta dalla Curia di Messina per liberare i locali, a Stromboli riaprirà la Biblioteca in mezzo al mare. Con una petizione on line gli isolani guidati da Carolina Barnao, sono riusciti a raccogliere quasi 57 mila firme.

"Presto ripartiremo in una nuova sede. La Biblioteca offre anche attività formative e di svago ai ragazzi dell'isola. La petizione ci ha fatto anche virtualmente incontrare Belleville, scuola di scrittura di Milano nata nel 2014, con la quale è nato un rapporto di collaborazione e condivisione di progetti futuri. Belleville ha deciso di sostenere l'affitto della nostra nuova sede per circa un anno, fin quando non saranno disponibili i locali promessi dal Comune di Lipari e attualmente in attesa di restauro", spiega Barnao.

© Riproduzione riservata