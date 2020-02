Messina, in scena al Teatro Annibale il musical di "Biancaneve"

Tutto pronto a Messina per il musical "Biancaneve" della Compagnia dei Balocchi. Lo spettacolo in programma venerdì 7 febbraio alle ore 18 e alle ore 21, ma anche in matinée per le scuole, è il più atteso del palinsesto della Stagione della Luna e prende spunto dalla favola antica oltre che dalla versione Disney.

Lo spettacolo ha la regia di Sasà Neri, con Ninetta Napoli assistente di regia, Giulio Decembrini alla direzione musicale, Alice Ingegneri alle coreografie, Titti Galasso ai costumi.

“È stata la Compagnia a chiedermi di rimettere in scena questo musical – racconta Neri – ma anche molti dei nostri spettatori più affezionati diverse volte ci avevano dichiarato che avrebbero voluto rivederlo. Questa ‘Biancaneve’ del 2020 però è un vero e proprio nuovo allestimento rispetto a quella del 2017 che pure è stata decisamente apprezzata. È confermata – e non avrebbe potuto essere diversamente - la straordinaria protagonista Chiara Caravella, che è anche vocal coach dei Balocchi. Ma il cast è stato ampiamente rinnovato. Il copione stesso è stato limato e modificato. Abbiamo dato ancora più nitidezza alle atmosfere, sia musicali e canore che di recitativi e di movimenti scenici. Siamo certi di riuscire a sorprendere anche chi già conosce lo spettacolo. A ‘Biancaneve’, d’altronde, la Compagnia tiene moltissimo. È, infatti, un musical davvero nostro, non una riproposizione, pur innovativa, di musical già esistenti”.

“Biancaneve” vedrà in scena, insieme con Chiara Caravella nel ruolo del titolo, Alice Ingegneri (Grimilde), Davide Caputo, Ferdinando Crisafulli, Giorgio Galipò, Damiano Gatto, Francesco Gerbino, Riccardo Ingegneri, Santi Lembo (i nani), Anna Curcuruto, Alessandra ed Elisabetta Gugliandolo, Laura Motta, Viviana Romano, Caterina Pastura, Giuliana Quinci (le streghe), Leonardo Mercadante (Re Karl), Gaia Scorza (lo specchio), Simone Siclari (il cacciatore), Alberto Zaccaro (il principe), Chiara Frisone (il corvo), Emilia Cacciola (la colomba), Marina Cacciola (il gufo), Laura Fiorello, Sabrina La Bella, Carol Minutoli (le Driadi), Martina Amoroso, Aurora De Domenico, Elisa Messina, Noemi Trifirò (la foresta incantata), Arianna Cama e Eleonora Mondello (gli avvoltoi). La band dal vivo è composta da Giulio Decembrini (tastiere), Riccardo Ingegneri (chitarra) e Andrea Trovato (batteria) con Alberto Zaccaro (chitarra).

