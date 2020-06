Trecento firme per la riapertura della Biblioteca regionale di Messina 

Si contano già trecento firme nella petizione avviata al villaggio di San Saba e zone limitrofe, per chiedere la riapertura della biblioteca regionale universitaria "Giacomo Longo" di Messina. Uno dei pochi spazi culturali rimasti ancora chiusi dopo la fine del lockdown .

A sostenere la causa avviata dai suoi concittadini anche il consigliere circoscrizionale, Mario Biancuzzo che coglie l'occasione per rilanciare su un'altra petizione, non meno importante, relativa l'abolizione del pedaggio autostradale al casello di Ponte Gallo - Villafranca Tirrena dal costo di 1,20 euro. " Purtroppo in questa città- afferma il consigliere - la cultura ha un prezzo con cittadini di serie "A" che non pagano per raggiungere i siti culturali dislocati a Messina ed altri di serie "Z", obbligati a pagare un pedaggio in andata e ritorno semplicemente per percorrere appena sei chilometri nello stesso comune. Condivido l'iniziativa a favore della biblioteca - prosegue il consigliere - anche se per visitarla, a noi cittadini dell'estrema riviera nord ci tocca pagare una tassa ingiusta, nonostante le diecimila firme raccolte ed inviate al governo centrale per chiederne l'abrogazione. Un ostacolo in più che penalizza specialmente n questo periodo di difficoltà.

Foto da Facebook.

