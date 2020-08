A Taormina va in scena all'alba "Il risveglio degli Dei": appuntamento al teatro Antico

Proseguono a ritmo serrato, le prove di «Al Passo coi templi», lo spettacolo scritto e diretto da Marco Savatteri e prodotto da «Casa del Musical» che il 19 agosto va in scena all’alba al teatro Greco di Taormina in un adattamento inedito per la Fondazione Taormina Arte Sicilia, all’interno del cartellone Taormina Arte.

Dopo aver conquistato migliaia di spettatori lo scorso anno tra la Valle dei Templi di Agrigento e Venezia, approda adesso a Taormina una nuova versione scenica per raccontare «Il risveglio degli Dei». Un’unica rappresentazione in programma mercoledì prossimo con un cast di 50 interpreti tra cantanti, ballerini e attori tra cui il catanese Silvio Laviano, attento conoscitore dei testi classici che interpreterà sia Zeus che Ulisse e la partecipazione straordinaria di due artisti internazionali: l'illusionista e ballerino Alexis Arts, nei panni di Hermes, e il soprano lirico Rossana Potenza in quelli di Hera, la regina degli Dei. Il Teatro Antico, tra le più belle aree archeologiche siciliane, si popolerà di divinità ed eroi del mondo classico.

Statue dormienti che prendono vita grazie all’uso sapiente del trucco e dei costumi di scena. La performance intreccia insieme le diverse arti dello spettacolo con momenti di danza rituale e divinatoria, musiche originali ispirate alle sonorità del tempo, canti a cappella e momenti lirici, azioni sceniche, duelli epici come quello tra Ettore ed Achille ed effetti speciali come il fuoco rubato da Prometeo, centrale in questa nuova versione scenica. Gli spettatori potranno seguire i giochi di Fauno, Satiri e Ninfe, contemplare gli dei e gli eroi del Mito, scoprire insieme ai protagonisti della scena, l’incanto del panorama che si svela al sorgere del sole dalla cavea del Teatro Antico rivolto all’Etna e alla baia di Giardini-Naxos.

L'ingresso sarà limitato a mille spettatori per garantire il distanziamento fisico richiesto dalle disposizioni anti-Covid.

