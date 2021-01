Ambiente: bando per nuove opere nel parco "Fiumara d'arte" a Tusa

Il dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina ha pubblicato un bando per la realizzazione di 13 installazioni temporanee artistiche nel parco "Fiumara d’Arte", il museo all’aperto voluto dal mecenate Antonio Presti lungo gli argini del fiume Tusa, nel Messinese. Il bando riguarda opere di design ambientale e della luce per la rigenerazione del museo. Sono previste due sottosezioni, una (junior) aperta ad artisti, architetti e designer under 40, l'altra (senior) per maestri artisti, architetti e designer già affermati. Le opere saranno realizzate e collocate temporaneamente nelle aree circostanti alle sculture monumentali del museo d’arte contemporanea.

"Sono molto felice - ha detto Presti - di intraprendere questo cammino di creatività con l’Università di Messina. In questo momento di emergenza e di depressione culturale la nascita di queste nuove opere innesterà una nuova manifestazione di bellezza, una grande occasione di creatività aperta a tutte le arti, un’occasione di rigenerazione con lo sguardo al futuro, la possibilità di offrire anche questa grande opportunità di partecipazione e di educazione specialmente ai giovani artisti e architetti under 40".

"Le installazioni temporanee - ha aggiunto Presti - in continuità spirituale e fisica con le opere già esistenti creeranno dei belvedere dell’anima. Come in un viaggio le opere avranno una natura dinamica e di futuro in altri luoghi della Sicilia, luoghi incantati, sacri come la grande madre Etna. Questo cammino tra i 'Belvedere dell’animà consegnerà una nuova Visione".

