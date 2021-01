È messinese la campionessa di Latino: premiata una liceale di Sant'Agata di Militello

È Marika Cassarà dell’Istituto di istruzione superiore Sciascia di Sant’Agata di Militello la vincitrice della quarta edizione del Certamen Philelfianum, concorso di lingua latina dell’Umanesimo europeo destinato al biennio finale dei licei classici e promosso dal Liceo Classico dell’Iis Filelfo e l’Associazione Filelfiani.

Il lavoro della liceale è stato premiato per «la completezza e per l’impostazione limpida e coerente, per la correttezza della traduzione e la ricchezza del commento con il quale ha saputo tenere insieme analisi del testo e sguardo sulla realtà che ci circonda, tutti elementi che qualificano la prova di livello eccellente».

Ospiti della premiazione che si è svolta online, accompagnata dall’esibizione al piano dello studente del Filelfo Tommaso Foresi, sono stati Sebastiano Gentile, docente di filologia della letteratura italiana dell’Università di Cassino, e lo scrittore Dino Baldi che hanno discusso i temi del dovere civile e del diritto alla poesia a partire dalle tre tracce proposte quest’anno per il concorso: brani di Marsilio Ficino, Coluccio Salutati e di Gian Mario Filelfo, figlio di Francesco, quest’ultimo tratto dalla Vita dedicata a Dante Alighieri, di cui si celebra il centenario dalla morte.

La studentessa ha già all’attivo un libro («Gli uccelli non smettono mai di volare», Book Sprint edizioni). Sul sito di Book Sprint viene definita «amante delle lingue classiche e moderne» e con «molti altri interessi: dalla musica al teatro, dalla storia alla scrittura, passione, quest’ultima, che coltiva sin da piccolissima».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE