Taormina Film Fest, la kermesse live anche nei cinema siciliani: come sarà l'edizione 2021

Il 27 giugno - e fino al 3 luglio - si apre la nuova edizione del Taormina Film Fest nel segno del sostegno all’industria cinematografica. Al teatro Antico e nei cinema siciliani in contemporanea saranno proiettati in diretta alcuni dei film in concorso, i gala e le cerimonie di apertura e di chiusura.

Quest'anno la manifestazione è organizzata in collaborazione con Anec Sicilia, associazione nazionale esercenti Cinema regionale.

Coinvolti nell'iniziativa una serie di cinema dei capoluoghi di provincia e di altre località per favorire la condivisione live dei momenti più significativi del Festival così da consentire al pubblico siciliano di rivivere la magia del cinema dopo una lunga pausa.

“Nei momenti critici, anche sotto il profilo culturale, non bisogna guardare all'oggi, ma immaginare il domani - dichiarano Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia –. Portare il teatro Antico nei cinema siciliani è portare la settima arte nel luogo cui appartiene, al pubblico cui si destina: siamo orgogliosi di questa iniziativa".

