"Primavera d'arte", mostra a Messina: opere esposte come antidoto contro la pandemia

Ogni artista è stato libero di scegliere un tema a piacere per la propria opera. Ogni creazione va dall'astratto al figurativo.

Esposte le opere di Mariella Bellantone, Vitaliya Bruy, Carmelo Cacciola, Andrea Calabrò, Gregorio Cesareo, Fabrizio Ciappina, Pino Coletta, Maurizio Gemelli, Giuseppe Geraci, Giacomo Lattene, Mimma Oteri, Giuseppe Pizzardi, Puccio, Rosa Rigano, Angelo Savasta, Togo (alias Enzo Migneco), Nino Vario.

La mostra sarà inaugurata in diretta streaming sul canale Facebook della galleria. La rassegna si potrà visitare in presenza in gruppi di 4 persone, muniti di mascherina, e mantenendo la distanza di sicurezza di un metro. La mostra sarà aperta fino al 22 aprile, da lunedì al sabato dalle 17 alle 20. Domenica dalle 10 alle 13. Sabato e domenica la visita sarà su prenotazione e solo se lo consente la disposizione Dpcm.