Messina, riapre il teatro Vittorio Emanuele: pubblico in presenza per lo spettacolo "Tutto tango"

Riapre sabato alle 20 il teatro Vittorio Emanuele di Messina. Dopo mesi di eventi in streaming o in spazi all'aperto, il pubblico potrà tornare ad assistere in presenza. Per l'occasione, andrà in scena lo spettacolo "Tutto tango", un omaggio ad Astor Piazzolla.

"È un momento davvero importante - sottolinea il presidente Orazio Miloro - segnale della fiducia che abbiamo per il futuro e per la ripresa. Ci attende una stagione 2021/2022 ricca di proposte di qualità, che realizzeremo nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, ma comunque in sicurezza".

Ad oggi, il teatro di Messina è la struttura che ha subìto meno chiusure in tutta Italia trasformandosi per l'occasione in teatro digitale e all'aperto. L'accesso degli spettatori ai concerti sarà possibile con prenotazione del posto possibile tramite le associazioni musicali, e i servizi di biglietteria del teatro.

