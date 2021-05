Sanremo Junior, un 14enne di Milazzo rappresenterà l'Italia alla finale internazionale

Sarà Davide Patti, un quattordicenne di Milazzo, in provincia di Messina, a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di «SanremoJunior» 2021 con il brano «I know where I've been» (tratto dal Musical Hairspray. L'evento è in programma, a ottobre, al Teatro Ariston di Sanremo.

Parteciperà assieme a decine di concorrenti provenienti da nazioni europee ed extraeuropee. Venerdì e sabato, sempre all’Ariston, si sono svolte due semifinali e la finale nazionale Italia, che hanno portato nella città dei Fiori una cinquantina di concorrenti provenienti da tutta la Penisola. Davide ha convinto la giuria presieduta dal cantautore Franco Fasano.

Ad Alessia Boccuto, 14 anni, di Padova, che ha eseguito «All by myself» di Eric Carmen, è andato il premio del Comitato sanremo Junior «Grande gioia per essere riusciti ad organizzare la manifestazione in questo momento difficile - dichiara l’ideatore e Patron dell’evento, Paolo Alberti -. Adesso ci mettiamo subito al lavoro per i nostri prossimi eventi autunnali: la finale mondiale di sanremoJunior e Il Festival di Creatività nella Scuola».

