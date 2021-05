Scavi ad Alesa Arconidea a Tusa, sì all'accordo con università e parco di Tindari

Tutto pronto presso l'area archeologica di Alesa Arconidea in contrada Santa Maria delle Palate a Tusa per la sottoscrizione della convenzione tra il parco archeologico di Tindari, l’università di Amiens, e il Comune di Tusa per l'avvio della campagna di scavi già avviata nella zona del teatro.

La convenzione sarà siglata giovedì.

“Continua quella che ho definito come la primavera dell'archeologia - sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - una ripresa, una rinascita degli scavi in tantissimi siti della nostra Isola".

La collaborazione ha come obiettivo la gestione del territorio ma anche la sensibilizzazione alla valorizzazione del patrimonio regionale.

© Riproduzione riservata