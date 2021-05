Ermal Meta torna a cantare live, concerto al teatro Antico di Taormina: "Non vedo l'ora"

Ermal Meta dà appuntamento al suo pubblico il 5 settembre al teatro Antico di Taormina per un live che si preannuncia imperdibile in una delle location più affascinanti del mondo.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

"Non vedevo l’ora di fare un post così, - ha scritto il cantante su Instagram - di darvi un appuntamento, qualcosa di sicuro, di non costruito sulla sabbia, ma sulla solida pietra. In questo caso è la pietra del teatro antico di Taormina. Ci vediamo lì il 5 settembre per un concerto insieme. Non vedo l'ora".

Il "Tribù Urbana Live" nei palasport di Ermal Meta, previsto per dicembre 2021, è stato posticipato a marzo 2022.

Queste le nuove date del tour, da Mescal, Friends&Partners e Vertigo:

14 marzo 2022 - Mediolanum Forum di Milano (recupero del 5 marzo e del 13 dicembre 2021);

18 marzo 2022 - Mandela Forum di Firenze (recupero del 16 marzo e del 7 dicembre 2021);

19 marzo 2022 - Pala Alpitour di Torino (recupero del 13 marzo e del 4 dicembre 2021);

21 marzo 2022 - Unipol arena di Bologna (recupero del 22 marzo e dell’11 dicembre 2021);

23 marzo 2022 - Palazzo dello sport di Roma (recupero del 20 marzo e del 17 dicembre 2021);

26 marzo 2022 - Pala Florio di Bari (recupero dell’8 marzo e del 20 dicembre 2021).

La data di recupero del concerto previsto il 2 dicembre al PalaInvent di Jesolo (data zero) verrà comunicata entro il 30 giugno 2021.

I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi alle 16 su www.ticketone.it.

