InCastro: eventi nel Messinese fra danza, musica e videoinstallazioni

Presentata l'edizione 2021 di InCastro presso sala Venini di Castroreale in provincia di Messina. Promosso dall’associazione Vento di Scirocco, il festival si svolgerà dal 17 al 24 luglio. Tema principale quello della parola. A Castroreale dunque si riuniranno ballerini, musicisti, attori, videomaker per laboratori, prove creative e incontri con la comunità. In programma anche il concerto del gruppo The L.Switters Brotherhood & Society.ù

Il 23 e il 24 luglio invece saranno proiettate in quattro differenti location del paese anche videoinstallazioni. Il 24 luglio, in particolare, a partire dalle 18, si terrà l'evento finale con diverse performance nelle piazze del paese. Ospite d'eccezione il coreografo internazionale Virgilio Sieni, direttore artistico del centro di produzione sui Linguaggi del corpo e della danza di Firenze.

