Il tour di Mahmood passerà da Taormina

Tappa in Sicilia per il tour di Mahmood: appuntamento il 4 settembre al Teatro Antico di Taormina. Sono state annunciate oggi, infatti, le date estive del cantante che ha sbancato il festival di Sanremo 2020 con "Soldi" (quadruplo disco di platino).

Nel tour porterà dal vivo l’atmosfera di "Ghettolimpo", il suo nuovo album uscito l’11 giugno dalle molte sfumature che si ritrovano e intersecano nei testi dell’album.

L’album prende ispirazione da influenze e riferimenti di vita trasformati in una dimensione artistica e sonora dalle molteplici contaminazioni. Ogni traccia rimanda a una simbologia e alla storia di un personaggio, rivelandosi all’ascoltatore brano dopo brano. Un universo popolato di dei e svariate figure, dove si uniscono le suggestioni tratte dai miti greci insieme alle esperienze di eroi moderni che vivono la loro quotidianità.

"Ghettolimpo" contiene i singoli "Inuyasha" (disco di platino) e "Klan", ed è frutto della continua ricerca e sperimentazione musicale di Mahmood. Presenta una direzione narrativa fatta di immagini ed estetica che vanno a comporre un racconto coerente in ogni dettaglio, nello stile e anche nelle collaborazioni. E così si trovano due preziosi featuring, con Elisa in «Rubini» e con Woodkid in "Karma", poliedrico artista internazionale, che ha anche prodotto il brano. Con la supervisione artistica di Dardust che lo accompagna fin dagli inizi, Mahmood ha inoltre coinvolto alcuni fra i migliori produttori come Muut, Francesco Fugazza, Francesco Katoo Catitti e autori quali Davide Petrella e Salvatore Sini.

Mahmood cura anche i costumi - con la stretta collaborazione con Riccardo Tisci che ha creato per lui due abiti in esclusiva per Inuyasha - e le scelte della regia e dei luoghi significativi, scenario dei videoclip.

