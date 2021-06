L'appello di Vittorio Sgarbi per le cave di Lipari: "Diventino Cinecittà delle Eolie"

La proposta di valorizzare le cave di Lipari trasformandole nella 'Cinecittà delle Eolie' «merita di essere ascoltata e attentamente valutata, anche perchè arriva da un grande artista internazionale come il fotografo Oliviero Toscani. Chiediamo al ministro della Cultura, Dario Franceschini, e all’assessore regionale siciliano ai Beni culturali, Alberto Samonà, di aprire un tavolo per verificare se l’idea di Toscani sia percorribile e se davvero non sia più utile alla conservazione e alla conoscenza di un luogo così bello e simbolico la decisione di trasformarlo in uno studio/location per fotografi e per il cinema». E’ quanto dicono i deputati Michele Anzaldi (Italia Viva), Pietro Navarra (Pd) e Vittorio Sgarbi.

«Rendere le cave un sito vivo per artisti - aggiungono i tre deputati - non escluderebbe, peraltro, la fruizione ai visitatori, come accade anche per la stessa Cinecittà, però avrebbe il merito di garantire una migliore conservazione e porterebbe il nome delle Eolie, della Sicilia e quindi dell’Italia ancora di più in tutto il mondo».

