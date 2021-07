Madame in concerto, a settembre unica tappa in Sicilia al Teatro Antico di Taormina

Madame, 19 anni, dopo aver pubblicato con Sugar il suo primo album in un progetto semplicemente intitolato “Madame”, annuncia “Madame in tour Estate 2021”. Il prestigioso palco del Teatro antico di Taormina la accoglierà martedì 14 settembre, ore 21.30 per l’unica data in Sicilia.

Madame porterà in tour il suo primo album, il racconto in musica di una relazione intima e riservata, un dialogo alternato tra Francesca e Madame attraverso il quale, in un percorso di presa di coscienza e liberazione, si arriva a svelare che accettarsi è la prima e unica soluzione.

In questo percorso, Madame ospita le voci di Fabri Fibra in “Il mio amico” (prod.DRD e Bias), Rkomi e Carl Brave in “Bugie” (prod.Zef), i Pinguini Tattici Nucleari in “Babaganoush” (prod. Enrico Brun), Guè Pequeno in “Dimmi ora” (prod. 2nd Roof), Villabanks in “Mood” (prod.Bias), Ernia in “Nuda” (prod.Bias), Gaia in “Luna” (prod. Zef e Mr Monkey), Blanco in “Tutti muoiono” (prod. Mr Monkey e Michelangelo).

Le altre tracce del disco sono “Istinto” (prod. Crookers) con cui apre l’album e “Vergogna” (prod. Crookers e Bias) con cui lo chiude. Nel mezzo i brani già editi come “Clito” (prod.Bias) e Baby” (prod. Crookers) e gli inediti “Bamboline Boliviane” (prod.Bias), “Mami Papi” (prod. Shablo e Crookers) e il freestyle “Amiconi” (prod. Garelli). L’album include anche “Voce” -scritto da Madame e composto da Madame, Dardust ed Estremo, produttori del brano - la canzone che ha ha vinto il Premio Bardotti per il miglior testo a Sanremo 2021 nella sezione Campioni e il Premio Lunezia sempre per il miglior testo. Il 4 giugno pubblica con Sugar il singolo inedito “Marea”, che è già una hit ed è attualmente in programmazione su tutte le radio.

Un tour prodotto e organizzato da Friends&Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar.

Madame è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A diciannove anni ha già conquistato un doppio disco di platino con “Voce”, tre dischi di platino (“Il mio amico”, “Madame” l’album e “L’anima” con Marracash) e cinque dischi d’oro (“Bugie” feat.Rkomi e Carl Brave, “Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”).

© Riproduzione riservata