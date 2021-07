"Festival delle stelle", a Messina la storia in musica dei Matia Bazar: sul palco Silvia Mezzanotte

Appuntamento a questa sera col “Festival delle Stelle”, la rassegna di musica e cultura che vedrà sul palco del BlueSky di Messina un omaggio ai Matia Bazar. In scena infatti lo spettacolo “La nostra storia”.

Sul palco Silvia Mezzanotte - front woman della band per diversi anni - e Carlo Marrale. Saranno eseguiti i brani più famosi dei Matia Bazar come Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Vacanze romane, Solo tu, Piccoli giganti, Ti sento, Dedicato a te.

Il festival durerà fino a settembre. "Io e Carlo - racconta Silvia Mezzanotte - abbiamo vissuto il mondo Matia Bazar in modo parallelo, in tempi diversi. Ma quando abbiamo cominciato a cantare insieme ci siamo riconosciuti, come chi ha già fatto un pezzo di strada mano nella mano. D’altronde Carlo e Giancarlo Golzi furono i primi a venirmi ad ascoltare nel lontano 1999, e poco dopo mi fu proposto di diventare la voce del gruppo. Adesso è il momento giusto per raccontare la nostra storia, tra aneddoti e ricordi che svelano più di 40 anni della vita di una band che ha calcato i palcoscenici più celebri del mondo”.

© Riproduzione riservata