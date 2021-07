Messina, al Festival delle Stelle tributo a Vasco Rossi

Settimana all'insegna della celebrazione della grande musica italiana quella in programma al Festival delle Stelle: domani, lunedì 26 luglio, al BlueSky una serata dedicata a Vasco Rossi, che proprio a Messina è stato più volte in concerto negli anni scorsi. La tribute band «Collettivo Kom» gli renderà omaggio interpretando i pezzi più famosi.

Il gruppo, composto da Umberto Bonasera (voce), David Cuppari (batteria), Giuseppe Donnici (tastiere e synth), Giuseppe La Scala (basso), Daniele Galletta (chitarra), Dario Mangano (chitarra) e Noemi Bonasera (cori) proporrà un repertorio ampio ed eterogeneo con «poesie» appartenenti alle varie stagioni artistiche del rocker: da «Brava Giulia» a «Vita spericolata», da «Albachiara» a «Un senso» a tantissime altre che sono entrate nel cuore di tutti.

Si prosegue con la musica giovedì 29 luglio: sarà la volta del cantautore messinese Gabriele Papalia, pronto a suonare la sua amata chitarra per un concerto unplugged in cui canterà suoi brani, tra cui «Sono siciliano» che dà il titolo all’ultimo album, e cover di importanti artisti italiani. Papalia, classe 1988, è laureato in Scienze e Tecnologie delle arti figurative, della musica e dello spettacolo con una tesi dedicata alla sua grande passione, «Il cantautorato italiano come forma d’arte nella musica popolare». Si è esibito tra Roma e la Sicilia, conoscendo varie personalità musicali tra cui Pino Daniele, il maestro Beppe Vessicchio, Silvia Mezzanotte, Rocco Hunt. Ha anche duettato con Ermal Meta.

Il Festival delle Stelle, che ha già ospitato a Messina nelle scorse settimane i Kunsertu, la storia dei Matia Bazar con Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, il comico Roberto Lipari, il chitarrista Gianluca Rando con Carla Andaloro, il cantautore Delvento, è promosso dagli imprenditori Salvatore Palmeri e Damiano Gentile, in stretta collaborazione con Sacha Cardile e Alberto Bernava. «Live show must go on» è lo slogan, particolarmente apprezzato dal pubblico che ha seguito gli eventi al BlueSky con voglia di ricominciare a incontrarsi dal vivo e tornare alla vita normale, nel rispetto delle regole. A presentare le serate, con inizio alle ore 21, e a curare la direzione artistica il giornalista Massimiliano Cavaleri.

