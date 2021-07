Tortorici in un calendario, contest fotografico racconta il paese dei Nebrodi: scelti i 13 scatti

Sono 13 le fotografie scelte per rappresentare le bellezze di Tortorici, Comune dei Nebrodi in provincia di Messina.

Scatti che saranno inseriti in un calendario. Le immagini sono state scelte nell'ambito di un contest fotografico "Tortorici: arte, cultura, natura" organizzato dalla locale Pro Loco con la presidente Lidia Calà Scarcione. A vincere il primo premio, e quindi la copertina del calendario, è stata Donatella Lupica.

La sua foto racconta Tortorici di notte ed è stata scelta come foto-simbolo del calendario.

"Abbiamo voluto fare qualcosa di simbolico per il nostro paese - spiega la presidente - soprattutto dopo aver vissuto periodi bui a causa del Covid-19. In poco tempo abbiamo coinvolto fotografi professionisti e amatoriali dicendo loro di mettersi in gioco e di realizzare delle foto che, secondo loro, potessero rappresentare al meglio il paese di Tortorici. Abbiamo ottenuto una serie di scatti bellissimi".

La giuria è stata composta dagli architetti Nuccio Lo Castro, Massimo Ioppolo e Giuseppe Fazio; dai fotografi Gaetano Spagnolo, Pierangelo Contessa, Nino Bartuccio e Lorenzo Cassarà; e dal pittore Simone Caliò, una per la copertina e dodici per ogni mese dell'anno.

Tanti i momenti raccontati dalle foto che caratterizzeranno il calendario: la festa di San Sebastiano, i dolci tipici del paese, la pasta reale, realizzata dal più giovane partecipante in gara.

