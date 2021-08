"Al passo coi Templi - Il risveglio degli Dei", nuovo spettacolo al teatro Antico di Taormina

Torna al teatro Antico di Taormina lo spettacolo «Al passo coi Templi - Il risveglio degli Dei», scritto e diretto da Marco Savatteri e prodotto dalla Casa del Musical insieme a Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Uno spettacolo che proprio a partire da Taormina, ha incantato migliaia di spettatori nei parchi archeologici di tutta la Sicilia.

In programma un’unica data per l’unico appuntamento all’alba di Taormina Arte 2021 - il 18 agosto alle 5 del mattino - con un cast di 45 interpreti tra cantanti, attori, ballerini e la partecipazione del soprano lirico Rossana Potenza nei panni di Hera, la regina degli Dei, e dell’attore Silvio Laviano in quelli di Zeus.

"Lo spettacolo Al passo coi Templi- Il Risveglio degli Dei - dice Savatteri - è nato per questo teatro. Ed è da qui che riparte per approdare, se non ci saranno nuove restrizioni, in altri parchi archeologici e teatri antichi d’Europa".

"Conoscevo già Marco Savatteri e il suo lavoro sul Mito dal 2017 quando ero alla guida del parco della Valle dei Templi - dice Bernardo Campo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia - Sulla scia del successo di quegli spettacoli, la Fondazione ha puntato l’anno scorso alla co-produzione di un nuovo evento culturale che riproponiamo adesso con orgoglio nell’unica alba in cartellone di Taormina Arte 2021: una performance dinamica e innovativa resa unica dal teatro antico più suggestivo del Mediterraneo".

