Gaia sbarca a Capo Milazzo per il Mish Mash Festival

A Milazzo, in un’area che guarda verso le Isole Eolie, una rassegna di musica elettronica, pop, rock e indie incentrata sulla voce femminile. È il Mish Mash Festival e partirà domenica 8 agosto per concludersi mercoledì 11. Fra le artiste in cartellone la ventitreenne cantante italo-brasiliana Gaia (Gaia Gozzi all’anagrafe), la vincitrice dell’edizione 2020 di Amici.

Nuova la sede, che prende il posto del Castello di Milazzo per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. La kermesse si terrà interamente all’interno dell’area marina protetta di Capo Milazzo, una zona immersa nel verde con sentieri e percorsi naturalistici che svelano calette e spiagge lungo il promontorio. Il Castello sarà visitabile gratuitamente per tutti i possessori di biglietto Mish Mash Festival. In programma dj set, concerti, performance e installazioni artistiche.

Si parte domenica con una serata speciale dedicata al maestro Franco Battiato con Meccaniche Celesti, uno spettacolo prodotto da Mish Mash Festival e commissionato al compositore milazzese Michele Catania.

Si prosegue nei tre giorni successivi con i protagonisti dello scenario indipendente italiano. Il 9 agosto canterà Ariete (alias Arianna Del Giaccio), musicista appena diciottenne che porta in scena inni generazionali dalle interessanti sonorità bedroom pop.

Martedì 10 agosto la serata clou con Gaia, la voce che ha portato il brano Cuore Amaro sul palco dell’Ariston lo scorso marzo. La cantante emiliana usa ritmi tropicali, i suoi testi non sono mai leggeri. Gaia tornerà in Sicilia il 4 settembre per il Villa Hermosa Festival di Santa Caterina, provincia di Caltanissetta.

L'attrice e cantautrice Margherita Vicario salirà sul palco di Mish Mash Festival nell'ultima serata, l’11 agosto, e presenterà fra l’altro i brani del suo nuovo album, Bingo.

Altri artisti si esibiranno in questa quinta edizione di Mish Mash Festival. Sono Marco Castello, giovanissimo polistrumentista siciliano, Tutti Fenomeni, nome d’arte di Giorgio Quarzo Guarascio, classe ’96, vena ironica e irriverente per i suo testi lol rap arroganti ma anche un po’ sentimentali, Vipra, artista poliedrico che si contraddistingue per la montagna russa emozionale che caratterizza i suoi lavori, Adriano e Marco Sindoni, vincitori alla seconda edizione della Maratona Musicale Support Your Local Music 2019, organizzata dal Mish Mash Festival, che li porta di diritto sul main stage della manifestazione.

