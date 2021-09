La messinese Francesca Mannino tra gli 8 vincitori del Concorso internazionale di musica sacra

Il soprano messinese Francesca Mannino è fra gli otto vincitori del Concorso internazionale di musica sacra, che si è tenuto a Roma. Si tratta di un vero campionato mondiale del repertorio solistico di musica sacra, ideato da Daniela de Marco. Alla fase finale hanno partecipato 75 cantanti lirici di 37 nazionalità diverse, tutti quanti selezionati all’eliminatoria online che si è tenuta a luglio.

Francesca Mannino è riuscita a entrare nel ristretto novero degli otto vincitori. Il suo sogno, quello di una ragazza ipovedente di 26 anni, è esibirsi per il Papa. «La fede e la devozione - ha dichiarato prima della fase finale del concorso - mi hanno spinto a mettermi in gioco. Il mio sogno è quello di cantare per Papa Francesco e di calcare i palcoscenici dei teatri più importanti per trasmettere al grande pubblico la mia passione per la lirica».

La serata finale è stata presentata dall’attore di teatro, cinema e tv Vincenzo Bocciarelli e sarà trasmessa in differita da Tele Pace in mondovisione e da Radio Vaticana.

Grazie a questo risultato, Francesca Mannino debutterà nel 2022 negli spettacoli del progetto europeo Let's Sing Oratorio Music in Repubblica Ceca, Italia, Grecia, Romania, con una borsa di studio, due workshop totalmente gratuiti (anche viaggio e alloggio) e una notorietà internazionale che è difficilmente quantificabile in termini economici, dal momento che sarà la protagonista di una serie di spettacoli.

