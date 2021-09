Zucchero in concerto al Teatro Antico di Taormina il 20 e 21 settembre

Zucchero "Sugar" Fornaciari inaugura in Sicilia il suo live in Italia con "Inacustico 2021". Il cantautore sarà in concerto al Teatro Antico di Taormina il 20 e 21 settembre.

Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà al pubblico il suo ultimo album “Inacustico D.o.c. & More", primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero, contenente tutti i brani del disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica.

Il progetto nasce dalla risposta spontanea dei fan. Durante il periodo di ristrettezze, infatti, Zucchero è rimasto vicino al suo pubblico attraverso video live acustici sui suoi social raccolti di "Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19".

Tutte le date

Il tour proseguirà il 22 settembre al Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC) e il 24 e 25 settembre all’Arena di Verona. Il 26 settembre arriverà in Piazza Castello (Piazza degli Scacchi) a Marostica (VI), il 2 e il 3 ottobre allo Sferisterio di Macerata, il 5 ottobre al Fossato del Castello (in occasione dell’Oversound Festival) di Otranto (LE) e il 6 ottobre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze (in occasione dell’Ultravox Festival).

I biglietti per tutte le date sono disponibili nei circuiti abituali. Per tutte le info: www.friendsandpartners.it

