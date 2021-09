Il museo di Messina omaggia Caravaggio a 450 anni dalla nascita: ingressi a 2 euro

In occasione del 450esimo anniversario della nascita di Michelangelo Merisi da Caravaggio, il museo regionale di Messina consentirà l’ingresso ai visitatori al prezzo simbolico di 2 euro.

“Il rapporto tra Caravaggio e il Mu.Me. è quasi simbiotico al punto che possiamo dire che Caravaggio è di casa al museo di Messina", si legge in una nota.

L'iniziativa dà il via ad un percorso di attività e programmi pensati per ricordare la permanenza in Sicilia dell'artistia fra il 1608 e il 1609. Caravaggio proprio a Siracusa, Messina e Palermo ha realizzato diverse delle sue più importanti opere.

“Con questo evento che apre le porte del Museo – precisa il direttore del Mu.Me., Orazio Micali - si avvia l’annus mirabilis nel nome di Michelangelo Merisi da Caravaggio che vede in programma numerose altre iniziative a tema”.

