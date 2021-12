Giovane musicista di Santo Stefano di Camastra alla corte del grande Riccardo Muti

Il giovane musicista Giuseppe Famularo, originario di Santo Stefano di Camastra, 30 anni, è stato selezionato alla settima edizione “Riccardo Muti Italian Opera Academy”.

Il trentenne è stato tra i pochi prescelti dal leggendario maestro, dopo avere superato una dura selezione, dove vi hanno partecipato un considerevole numero di candidati. Questo percorso di studio si concluderà con due concerti finali del 14 e 15 dicembre, il primo diretto dallo stesso Muti, mentre il secondo verrà presentato da Riccardo Muti e sarà diretto dai giovani direttori d’orchestra.

Muti ha scelto Milano per la settima edizione dell’Accademia dell’opera italiana ospitata dalla Fondazione Prada. Dopo le prime sei edizioni - andate tutte in scena al Teatro Alighieri di Ravenna con un bis a Tokyo nel 2019, i milanese e non solo loro hanno potuto vedere all’opera il maestro Muti e conoscere il suo metodo di lavoro, anche con i giovanissimi.

Presenti sul palcoscenico, come detto, allievi di direzione d’orchestra, anch’essi tra i 18 e i 35 anni. Futuri professionisti che dovranno saper trasmettere ai cantanti l’essenza dell’opera stessa.

Muti ha chiesto a tre giovani maestri accompagnatori di suonare brani del Nabucco di Giuseppe Verdi, la prima opera diretta dal maestro come direttore musicale del Teatro alla Scala. I giovani direttori d'orchestra selezionati sono Giuseppe Famularo (Italia), Henry Kennedy (Gran Bretagna), Elinor Rufeizen (Israele), Cristian Spătaru (Romania) e Sījié Wu (Taiwan). I giovani maestri collaboratori selezionati sono: Raffaella Angelastri, Giacomo Anglani, Filippo Bittasi, Linda Piana e Cecilia Pronzato.

