Anche Simona Izzo e Ricky Tognazzi sul palco del Marefestival a Salina

Una delle coppie artistiche più amate e apprezzate di sempre sarà sul palco del Marefestival Salina per ricevere il premio in ricordo di Massimo Troisi.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi arricchiscono il parterre dell’XI edizione, dal 23 al 25 giugno nel comune di Malfa, a Salina, che vedrà protagonisti anche l’attore Paolo Conticini col suo ultimo libro “Ho amato tutto” e la guest star, il maestro Neri Parenti, ospiti già annunciati nelle scorse settimane insieme con l’attrice e produttrice siciliana Maria Grazia Cucinotta, dal 2013 madrina della manifestazione di cui è direttore artistico il giornalista Massimiliano Cavaleri.

Attrice, doppiatrice, regista, sceneggiatrice, scrittrice, opinion leader: “artista del cinema” forse è la definizione che più si addice a Simona Izzo, grazie ad una carriera a tutto campo, accompagnata da un’impareggiabile verve capace di spaziare tra grande schermo, televisione, letteratura.

Particolarmente amata dal grande pubblico, ha iniziato giovanissima come doppiatrice e ha vinto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti, tra cui un David di Donatello e un Nastro d’Argento. Ha recitato in 11 film, di altrettanti è regista; ha curato 24 sceneggiature e prestato la voce a numerose colleghe americane, tra cui dive come Madonna, Melanie Griffith, Jessica Lange, Glenn Close, Kim Basinger; autrice di 8 libri. Inossidabile il legame artistico con Ricky Tognazzi, col quale è sposata dal 1995: ha sceneggiato tutti i film da lui diretti.

Tognazzi, figlio d’arte del celebre Ugo, ha seguito fin da piccolo le orme del padre con una lunga formazione, in parte all’estero, e affermandosi a partire dalla fine degli anni ’80, firmando film indimenticabili tra cinema e tv (“Ultrà”, “La scorta”, “Canone inverso” e molti altri); ha interpretato 45 pellicole e diretto 27 film; tra i premi, è stato miglior regista al Festival di Berlino e ha vinto 4 David (uno da attore, tre da regista).

“L’occasione del Festival sarà utile per ripercorrere, assieme al pubblico e ai giornalisti, le tappe salienti dei loro percorsi artistici - spiega Cavaleri - perché rappresentano un importante spaccato della storia recente del grande schermo e della tv italiana. Aneddoti, curiosità, dietro le quinte, prossimi progetti: la presenza della coppia Izzo-Tognazzi sarà uno dei momenti clou dell’XI edizione grazie a due veri mattatori del palcoscenico e talenti del Cinema made in Italy”.

Marefestival è organizzato dall’associazione culturale Prima Sicilia, guidata da Cavaleri, Patrizia Casale e Francesco Cappello. Le serate saranno presentate dalle giornaliste Nadia La Malfa e Marika Micalizzi. Per rimanere aggiornati su programma, ospiti e news il sito www.marefestivalsalina.it è stato rinnovato integralmente grazie alla collaborazione con Life Solution.

