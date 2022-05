Teatro Antico di Taormina, da giugno visite fino a mezzanotte

Prende il via, da giugno, al Teatro Antico di Taormina la stagione 2022 delle aperture serali con visite al complesso monumentale fino a mezzanotte. Queste le date: dal 1 al 7 giugno e il 10 giugno, dal 10 al 17 agosto e, a settembre, 14 e 15 e 19 e 20. Per l’occasione il monumento e il suo Antiquarium - con una preziosa collezione di epigrafi in greco e latino, un sarcofago e un torso prassitelico, fra i vari reperti - sarà visitabile ininterrottamente dalle 9 alle 24, con ultimo ingresso alle 23.

«Anche quest’anno - spiega la direttrice del parco archeologico Naxos Taormina, Gabriella Tigano - abbiamo blindato alcune date a giugno, agosto e settembre per offrire ai viaggiatori questa esperienza unica di conoscenza che è la visita serale del teatro: una iniziativa, per la quale ringrazio la fattiva collaborazione di tutto il personale, concepita per valorizzare la storia del teatro, che nei secoli non ha perso la sua funzione di contenitore d’arte - musica, prosa, lirica, danza - e che col buio, anche senza spettacoli, restituisce agli ospiti una emozione immensa: il tempo sembra dilatarsi, i ritmi sono più lenti e il silenzio della sera invita alla contemplazione di un paesaggio unico al mondo». Dalla mattina del 1 giugno sarà aperta al pubblico la caffetteria dell’“ex Semaforo» realizzata nell’omonimo storico edificio sul belvedere oggetto negli ultimi due anni di un impegnativo intervento di restauro.

