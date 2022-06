A Taormina la sessione tecnica della Commissione su Europa Creativa Media

Nell’ambito della Settimana europea della cultura, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea partecipa alla 68ma edizione del Taormina Film Fest che quest’anno si terrà dal 26 giugno al 2 luglio a Taormina.

In tale contesto la Rappresentanza, in collaborazione con il Desk Italia Europa Creativa, organizza una sessione tecnica su Europa Creativa Media tenuta da Andrea Coluccia, Project Officer Europa Creativa MEDIA – Ufficio di Bari, è scritto in una nota dell'antenna Europe Direct di Palermo Euromed Carrefour Sicilia.

La sessione si terrà il 27 giugno alle 17, presso il giardino di Casa Cuseni – Museo delle Belle Arti di Taormina, con l’obiettivo di mettere in luce come l’Unione europea sostiene finanziariamente le industrie cinematografiche e audiovisive nello sviluppo, distribuzione e promozione delle loro opere nell’ambito del Programma Europa Creativa 2021 – 2027.

