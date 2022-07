Serata evento dedicata a Vincenzo Consolo al «Museo memoria» di Mirto

Quanto delle opere letterarie di Vincenzo Consolo, della sua lirica, del suo impegno sociale e culturale è ancora attuale oggi a dieci anni dalla sua scomparsa? E soprattutto quanto ci mancano le sue parole, i suoi ragionamenti, la sua passione, la partecipe e militante attenzione per quella vita che passa attraverso le persone comuni, le loro sofferenze e le loro gioie, i loro ideali e le loro lotte quotidiane, le loro solitudini e le loro rivendicazioni, e da lì si fa storia vera e non «impostura» come spiega Consolo nel «Sorriso dell’Ignoto marinaio». Di tutto questo si parlerà nel corso della presentazione del saggio dal titolo «Tra il sorriso e lo Spasimo» edito da Armando Siciliano Editore, presenti gli autori, che si terrà il 29 luglio alle ore 18.30 a Mirto, presso il Museo della Memoria Vincenzo Consolo Al Colapesce. Contestualmente, curata da Toti Librizzi, si inaugurerà la mostra del pittore Maurizio De Simone, geniale artista palermitano della cosiddetta «mail art», definita dei “quadri nei quadri», con le sue notevoli pittografie, restituirà un Vincenzo Consolo inedito.

Nel Museo della Memoria Al Colapesce, inaugurato da Vincenzo Consolo nel 2000 ed a lui dedicato, si potranno inoltre ammirare, come disse in un suo testo lo scrittore, «firme, segni, disegni di pittori, musicisti poeti, attori, cantanti, ballerini, registi, scienziati, statisti e politici,» come in un album di migliaia di pagine, «un libro di memorie» raccolte «in quel privilegiato antro che è il bar dell’albergo» dal fondatore Toti Librizzi, barman prestigioso dell’Hotel des Palmes di Palermo, del quale Consolo elogiava l’intelligenza e la sagacia, sostenendo che «un romanzo allora si potrebbe scrivere, l’affascinante romanzo dell’Hotel delle Palme di Palermo» .

