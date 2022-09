I fratelli Taviani diventeranno cittadini onorari delle Eolie

Ai fratelli Paolo e Vittorio (alla memoria) Taviani sarà conferita la cittadinanza onoraria. Lo hanno deliberato nel corso del consiglio comunale congiunto che si è tenuto a Malfa. Presenti i quattro sindaci di Lipari, Malfa, Santa Marina e Leni, Riccardo Gullo, Clara Rametta, Domenico Arabia e Giacomo Montecristo.

L’iniziativa è stata illustrata dal sindaco Gullo che ha ricordato il legame di Paolo e Vittorio, già deceduto, che girarono il film "Kaos" anche nelle cave di pomice di Lipari con quell'immagine che fece il giro del mondo. Partecipò anche la ragazzina Giovanna Taviani che proprio in questi giorni a Salina è protagonista di una nuova edizione del DocFest, confermando il legame che la famiglia che ha pure casa, ha con la seconda isola delle Eolie. Il consiglio congiunto si è riunito in sessione straordinaria per discutere di trasporti. Dopo ampio dibattito è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno per richiedere la risoluzione delle principali problematiche che attanagliano i trasporti: potenziamento delle corse e non tagli. tariffe pendolari e anche per i nativi delle isole. Sarà inviato alle autorità preposte. (notiziarioeolie.it)

