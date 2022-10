"La maschera di ferro", i gemelli messinesi Umberto e Daniele Vita protagonisti del musical in Toscana

Chi si nasconde dietro la maschera di ferro? Saranno i gemelli messinesi Umberto e Daniele Vita i protagonisti de "Il Ragazzo dalla Maschera di Ferro - il Musical", il musical in anteprima nazionale il 5 novembre al Teatro Persio Flacco di Volterra, in Toscana.

Lo spettacolo in forma semiscenica, vedrà in scena i cantanti, attori, doppiatori, presentatori e performer del teatro musicale, con il doppio ruolo che fu di Leonardo Di Caprio nell'omonimo film, in questa opera con musiche inedite e libretto liberamente ispirato al romanzo “Il Visconte di Bragelone” di Alexandre Dumas.

L’idea risale a settembre 2019, in collaborazione tra Claudio Crocetti, autore del Libretto ed il Maestro Tiziano Barbafiera che ha creato e arrangiato musicalmente tutta l’opera,

La versione proposta il 5 novembre nella Capitale della Cultura Toscana 2022, è una versione “Concertistica”, uno “ShowCase” di 1 ora e 20 minuti, dove non solo verranno presentate le arie più importanti del Musical, ma tutte le scene, accompagnate da un narratore di eccezione, Sandro Querci, che oltre a curare la regia, vestirà i panni del Moschettiere Athos.

I 4 moschettieri saranno importanti nomi del Teatro italiano: Sandro Querci nel ruolo di Athos, Emiliano Geppetti in quello di D’Artagnan e Roberto Colombo in quello di Aramis. Brunella Platania sarà invece la Regina Anna, madre del Re Sole Luigi XIV, Umberto Vita e del suo fratello gemello, il ragazzo dalla Maschera di Ferro appunto, interpretato da Daniele Vita, 2 gemelli in scena per rendere ancora più emozionante visivamente questa storia sul palco.

I due promessi sposi, Christine e Raoul, saranno interpretati da due giovani talentuosi, Giuliana Di Dio e Antonio Lanza.

Umberto e Daniele Vita sono due gemelli nati a Messina. Sono Attori, cantanti, doppiatori, disegnatori, presentatori. Hanno alle spalle un percorso segnato da numerosi successi. Non solo degli interpreti, sono soprattutto dei creativi a tutto tondo.

© Riproduzione riservata