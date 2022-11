"Tale e quale show", in finale tra i migliori anche la messinese Cannavò

Domani ottava e ultima puntata dell’amatissimo «Tale e quale show», programma leader del prime time del venerdì sera. Presentato da Carlo Conti e trasmesso da Rai1, tra i protagonisti del programma nella sfida finale ci sarà Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, che se la vedrà, al fianco dei migliori protagonisti di questa dodicesima edizione, contro i migliori dell’undecima (i gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli).

Un torneo di campioni nel quale sarà importantissimo, ancora una volta, dare prova del grande trasformismo di cui sono stati già capaci in passato, dovendo convincere non solo la giura, formata da Loretta Goggi, Cristiano MAlgioglio, Giorgio Panariello e un quarto giudice a sorpresa, ma anche i propri compagni di avventura, che come sempre podranno ulteriormente arricchire la classifica con il loro voto per uno dei colleghi in gara.

Da prassi, le 12 esibizioni saranno dal vivo accompagnate dall’orchestra guidata dal maestro Pinuccio Pirazzoli. L’attrice messinese, è già reduce dalla vittoria della quarta puntata del programma, andata in onda lo scorso 21 ottobre, vestendo i panni di Francesca Michielin ed esibendosi con il brano Nessun grado di separazione, grande hit della giovane cantante, e accaparrandosi anche le lodi del perfido Malgiglio: «Finalmente stasera mi sei piaciuta».

