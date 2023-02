Madame in concerto a Palermo e Taormina: dove acquistare i biglietti

Madame in concerto in Sicilia. Dopo essere stata una delle protagoniste al Festival di Sanremo, la talentuosa cantante, che in gara ha portato il brano Il bene nel male, inizierà i concerti live in molte città d'Italia. In Sicilia saranno due gli eventi: a Palermo e Taormina, organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Madame, i concerti in Sicilia

Madame sarà al protagonista al Teatro di Verdura, nell’ambito della rassegna Estate al Verdura 2023, il prossimo 24 agosto. Il giorno successivo, il 25 agosto, si esibirà al Teatro Antico di Taormina, nell’ambito della rassegna Sotto il Vulcano Fest 2023.

Madame, dove acquistare i biglietti

I biglietti per i due concerti di Madame sono in vendita sia su Ticktetone che presso i rivenditori autorizzati. I prezzi dei biglietti: 39 euro per il III settore non numerato, 49 euro per il II settore numerato e 59 euro per il I settore numerato più vicino al palco.

Il bene nel male

Con Il bene nel male Madame al Festival di Sanremo è giunta settima, subito dietro una grande interprete della musica italiana, ovvero Giorgia. Il brano di Madame parla di una prostituta che inizia a provare qualcosa di particolare per un cliente.

Chi è Madame

All'anagrafe Madame si chiama Francesca Calearo, ha 21 anni ed è nata a Vicenza. Aveva partecipato al Festival di Sanremo già nel 2021, giovanissima, con il brano Voce, classificandosi ottava (era l'edizione vinta dai Maneskin). Ha debuttato nella musica a 16 anni, nel 2018, anno nel quale, con il suo secondo singolo, Sciccherie, certificato disco di platino, si è fatta conoscere dal grande pubblico.

© Riproduzione riservata