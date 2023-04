Zecchino d'Oro 2023, al via i casting in tutta Italia: una la tappa in Sicilia, come partecipare

Riparte il tour dello Zecchino d'Oro per selezionare i piccoli interpreti adatti a cantare i brani della 66esima edizione. Il casting, in collaborazione con Wobinda Produzioni, verrà effettuato in tutta Italia e si conoscono già date e luoghi delle selezioni: in Sicilia l'unica tappa è Taormina. La novità di quest'anno è che oltre ai casting dal vivo sono previsti anche quelli online. L'ultima edizione è stata vinta da Mariapaola Chiummo di Scicli.

Casting Zecchino d'Oro in Sicilia

L'unica tappa siciliana per le selezioni allo Zecchino d'Oro 2023 è Taormina, in provincia di Messina, e precisamente presso il Palazzo dei Congressi. Il casting si svolgerà il prossimo 1 maggio, a partire dalle ore 10. Possono prendere parte al casting tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 10 anni.

Zecchino d'Oro, come iscriversi al casting

Per iscrivere una bambina o un bambino alla tappa di Taormina del Casting dello Zecchino d’Oro, occorre compilare il modulo online che si trova sul sito ufficiale. Bisogna inserire i dati della bambina o del bambino, riempendo tutti i campi contrassegnati con l'asterisco. Una volta compilato il form, verrà inviata una mail di conferma con il riepilogo dell’iscrizione e qualche giorno prima della selezione la produzione invierà un promemoria per ricordare la data del casting. Ci si può iscrivere fino a giovedì 27 aprile (compreso) oppure presentarsi l'1 maggio liberamente, in particolare, nella fascia oraria dalle 17 alle 18. Se per qualche motivo non si può più partecipare nella data scelta, è possibile cancellare l’iscrizione e farne una nuova anche in un'altra città. È possibile partecipare ad una sola tappa dello Zecchino d’Oro Casting Tour. Per qualsiasi informazione si può contattare la segreteria alla mail [email protected]

Zecchino d'Oro, casting online

Quest’anno le selezioni ufficiali dello Zecchino d’Oro si terranno tramite casting dal vivo e casting online. Il casting dal vivo è un tour in tutta Italia alla ricerca dei piccoli solisti, al casting online si può partecipare inviando il provino direttamente da casa collegandosi al sito ufficiale. Occorrerà scegliere nella playlist la canzone per il casting, scaricare il testo e impararlo insieme a mamma o papà, cantare sulla base ed esercitarsi quante volte si vuole, infine caricare il provino e il video sulla piattaforma.

