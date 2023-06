Morto Nino Scaffidi, l'attore che regalava sorrisi a Gioiosa Marea

Gioiosa Marea perde un pezzo della sua storia, quella più allegra, fatta di sorrisi. È morto Nino Scaffidi, attore che ha lasciato un segno nel mondo della cultura e dello spettacolo nel comune messinese.

È stato un pilastro del panorama teatrale, versatile nei personaggi che interpretava, in grado di emozionare e far sorridere. In un post su Facebook, l'amministrazione e il consiglio comunale lo definisco come «protagonista della vita culturale ed artistica della nostra città. Mancheranno la sua energia, la sua passione e la sua intelligenza creativa che hanno segnato un'epoca e hanno saputo coinvolgere intere generazioni di gioiosani. L'impegno è quello di far conoscere ai più giovani l'opera di Nino Scaffidi, un grande e autentico gioiosano».

Su Facebook in poche ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio: «Signor Nino persona speciale che ti faceva sentire a casa tua», scrive Tina Lembo. «Mi dispiace molto. Che bella persona che era Nino!», il commento di Nino Casamento. Lo ricorda anche Melo Biagini: «Che uomo eccezionale ,con la sua compagnia teatrale quante risate. Che la terra ti sia lieve maestro Nino».

