Andrea Bocelli al Teatro Antico di Taormina, ai giovani: "Coltivate il talento"

Andrea Bocelli, che ha già annunciato all’interno del tour internazionale il suo doppio live al Teatro Antico di Taormina il prossimo 1 e 2 settembre, si rivolge ai giovani in una intervista di Letizia Cini: “È sempre un grande privilegio poter parlare con i ragazzi, ascoltarli ed essere da loro ascoltati”, dichiara il noto tenore, l’unico italiano ad esibirsi live ad uno degli eventi più importanti del secolo: l’incoronazione di Re Carlo III. Ed ancora continua Bocelli con un messaggio che manda ai giovani “La bellezza salverà il mondo, come diceva Dostoevskij: ebbene, l’allegria, l’attenzione, l’interazione vivace e costante di questi meravigliosi giovani vite, confortano ulteriormente la nostra convinzione sul mondo… Forse un poco alla volta, ma sta cambiando. E in meglio”.

A grande richiesta, Andrea Bocelli sarà in scena durante il suo tour internazionale anche con un doppio concerto in uno dei posti più incantevoli al mondo, il Teatro Antico di Taormina. Il concerto del celebre tenore toscano, visto il successo di botteghino dello spettacolo del 1° settembre, viene replicato il 2 settembre. È l’abbraccio del pubblico internazionale verso una star planetaria che conta ammiratori da ogni parte del mondo. Un binomio da non perdere che vede protagonisti da un lato uno dei teatri antichi più affascinanti d’Italia, quello di Taormina, e dall’altro il grande tenore, premio Crystal Award che ha calcato i più importanti teatri d’opera al mondo come la Carnegie Hall, la Wiener Staatsoper, la Metropolitan Opera House.

Nei concerti, organizzati da DuePunti Eventi, in collaborazione con Live Spettacoli e con il patrocinio dell’Assessorato Beni Culturali Identità Siciliana e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Città di Taormina, Andrea Bocelli sarà accompagnato dal Coro Lirico Siciliano e Orchestra Filarmonica della Calabria, con la partecipazione di alcune guest star, in un repertorio di celebri arie d’opera e delle sue hit più famose.

© Riproduzione riservata