A Milazzo festival del cinema, stasera il gran galà: premiate 12 eccellenze siciliane

È tutto pronto per il terzo appuntamento del Festival del Cinema Italiano www.festivaldelcinemaitaliano.net, il cui patron e direttore generale è Franco Arcoraci. Il Festival, patrocinato dalla Regione Sicilia e dal Comune di Milazzo, sta riscuotendo successo ed anche consensi da parte degli operatori del settore cinematografico. Le vie e le piazze di Milazzo sono colme di turisti e di fan, in attesa di poter incontrare le star del cinema e dello spettacolo. Cortometraggi, proiezioni, mostre, degustazioni si susseguono senza sosta nel corso di questa quattro giorni di festa del cinema e della cultura.

Alle ore 19, in Piazza Repubblica, vi sarà l'aperitivo con Show Cocking, con degustazione di prodotti tipici siciliani. Alle ore 20.15, nel Teatro Trifiletti, sarà proiettato il film dal titolo «Mia» (fuori concorso) di Ivano De Matteo.

Alle ore in Piazza Duomo, seguirà il tanto atteso appuntamento con il "Gran Galà in TV", condotto da Giusy Venuti, nel corso del quale saranno premiate 12 eccellenze siciliane, famose nell'ambito della cucina, della politica, dello spettacolo, della cultura, della medicina e della ricerca. Si tratta di un premio finalizzato a porre in luce che la Sicilia ha dato i natali a personalità di alto rilievo, le quali hanno, per il loro sapere e la loro bravura, raggiunto traguardi prestigiosi a livello mondiale.

Tra i premiati si annoverano il professore Francesco Patanè, direttore dell’unità Operativa complessa di cardiochirurgia dell’azienda ospedaliera Papardo, il cantautore Luca Madonia, il cantautore Mario Incudine, il florovivaista Pippo Maimone, l'imprenditore Rosario D'Angelo, proprietario della gelateria artigianale Siké Premio Gambero Rosso, il giornalista Pino Maniaci, direttore di Telejato, lo scrittore e magistrato, Sebastiano Ardita, il quartetto vocale femminile Glorius4, Simona Milio, senior director in Politiche Pubbliche della ICF, consulente della Commissione Europea per la valutazione e gli investimenti in politiche sociali, green e digitali, Damiano Gallo, imprenditore, editore italiano, autore e produttore televisivo, noto come “l’immobiliarista dei vip” ed anche come “il Bello del mattone”, titolo dell’omonimo programma televisivo, Stello Vadalà, provveditore degli studi di Messina e Andrea Giostra, medico e scrittore, tra i suoi scritti «Le Novelle brevi di Sicilia».

I premi sono stati realizzati dallo scultore e artista messinese Carlo Ghione.

Tra le altre novità dell’edizione 2023, vi è l’assegnazione dei premi a diverse categorie, tra cui il premio «Mare Milazzo» alle fiction e alle serie televisive, premio istituito, per la prima volta, all’interno del Festival del Cinema Italiano, in onore della Città del Capo. Madrina d’eccezione dell’evento sarà l’imprenditrice Daniela Lucchesi.

L’edizione 2023 del Festival del Cinema Italiano si chiuderà sabato con la premiazione dei vincitori delle «Stelle d’argento» che vedrà in veste di premiati e ospiti star nazionali ed internazionali del Cinema, tra cui la star hollywoodiana Matt Dillon, il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, l'attrice italiana conosciuta in tutto il mondo Maria Grazia Cucinotta, l'attrice statunitense Alfre Woodard, il produttore Lawrence Bender e gli attori Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti.

La conduzione della serata è stata affidata nuovamente a Veronica Maya e il compito di scegliere chi premiare è stato assegnato ad una giuria composta da Andrea Muzzi, Roberta Ammendola, Giorgio Pasotti, Nicola Quaglianone, Vincent Riotta, Christian Marazziti, Lavini Paola e Mario Falcone. Lo staff organizzativo del Festival del Cinema Italiano è composto dal presidente Onorario, ex direttore di Rai Uno, Fabrizio Del Noce, il vice presidente e creatore del brand Danilo Tomassi, il produttore toscano Matteo Cichero di Fair Play, Marcello Foti, ex direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, l’attrice Giusy Venuti, che sarà anche responsabile degli eventi e conduttrice del Gran Galà in TV del 2023, l’attore Pino Ammendola, direttore editoriale, il critico cinematografico Ignazio Senatore, Paky Arcella e Anna Di Maria, il giornalista Biagio Maimone, responsabile della comunicazione, Gabriella Chiarappa, responsabile rapporti con i media, Donatella Gimigliano, la conduttrice televisiva Noemi Gherrero e tutta la commissione romana, che si occuperà della prima selezione delle opere da presentare al Festival.

La regia è affidata a Nello Pepe (storico Regista di Rai 1), le scenografie saranno affidate a Maurizio Todini, la direzione musicale a Rosario Bella, la direzione tecnica per il 2023 a Giovanni Grasso Karamella ed è riconfermato Davide Bisazza per tutti i service audio e video proiezioni, Antonio Grasso PVK per il service video di supporto alle serate.

