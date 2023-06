Racconti d’Estate, a Lipari torna il cinema in piazza

A Lipari nell’isola senza cinema comincerà lunedì 19 giugno e durerà fino al 14 luglio la quarta edizione di “Racconti d’Estate – Il Cinema in piazza”. A Lipari, la maggiore delle Isole Eolie, tanti film appena usciti e due omaggi a Massimo Troisi e Claudia Cardinale.

La manifestazione cinematografica “Racconti d’Estate – Il Cinema in piazza” è ideata e promossa dall’associazione Magazzino di Mutuo Soccorso – Eolie, in collaborazione con il Parco Archeologico delle Isole Eolie e sotto la direzione artistica di Sara Basile e Sergio Barone. “Se lo scorso anno – dice Sara Basile - si è parlato del passaggio di consegne generazionale tra padri e figli, nell’edizione di quest’anno di “Racconti d’Estate – Il Cinema in piazza” l’intento è quello di esplorare in che modo i figli raccontano un mondo con sempre meno certezze, che non si può più salvare tutti insieme, ma dove uno ad uno si cerca di salvarsi da soli, per poi scoprire che aprendosi con gli altri e smussando le proprie paure si diventa via via una somma sempre più grande.

Un festival del cinema in un arcipelago dove di sale cinematografiche non ne esistono. Attraverso la visione di otto pellicole e due incontri con gli autori, la quarta edizione del Festival a cui il Magazzino di Mutuo Soccorso ha dato vita dal 2019 in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Lipari, ha un obiettivo semplice e nobile: portare il cinema di qualità, gratuitamente, tra i vicoli di pietra di Lipari. Vogliamo fare il cinema dove un cinema non c’è: a oggi, infatti, nell’arcipelago eoliano divenuto famoso nel mondo proprio grazie al cinema con Stromboli. Terra di Dio e Vulcano non esiste alcuna sala cinematografica, in nessuna delle sette isole delle Eolie”.

Anche quest’anno la manifestazione avrà luogo in uno dei centri più importanti della vita culturale delle Isole Eolie: dentro le mura del Castello nel Cortile dell’Addolorata, dove all’imbrunire si accenderà la macchina del cinema. Il programma di “Racconti d’Estate – Il Cinema in piazza”. Il programma inizierà lunedì 19 giugno con un omaggio a Massimo Troisi con il film Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone (2023); a seguire l’incontro con Anna Pavignano.

Il 21 giugno si visionerà Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (2022); il 26 giugno Close di Lukas Dhont (2022); il 28 giugno Memory Box di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige (2021); il 3 luglio Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio (2022); il 5 luglio Piccolo Corpo di Laura Samani (2021); il 12 luglio il film The Fabelmans di Steven Spielberg (2022). Infine, in chiusura della rassegna, un omaggio a Claudia Cardinale nella serata del 14 luglio con la proiezione de Il Bell’Antonio di Mauro Bolognini (1960) e l’incontro con Claudia Squitieri e la presentazione del libro Claudia Cardinale. L’indomabile.

