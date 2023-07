Eolie Music Fest, si canta e si balla in mezzo al mare con Motta, Elisa e Clementino

Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli – sono pronte a ospitare da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio la nuova edizione di Eolie Music Fest, il festival con un calendario ricco di eventi unici e performance musicali esclusive che ammalieranno gli spettatori in ogni momento, da vivere appieno tra mare, terra e la magia dei vulcani. Con la direzione artistica di Samuel Romano e la co-direzione di Andrea Biviano unisce alla musica, sostenibilità e turismo consapevole, grazie alla magnificenza e all’energia sprigionata da queste affascinanti Isole di origine vulcanica.

Sabato 1 luglio a Salina saranno Motta ed Elisa ad esibirsi sul caicco, domenica 2 luglio i caldi colori dei tramonti di inizio estate accenderanno Vulcano con, M¥ss Keta e i Motel Connection. Lunedì 3 luglio sarà la volta della “Torino Night”, con protagonisti Willie Peyote, Bianco e Liede che animeranno la serata presso l’Hub Compagnia dei Caraibi @ Il Giardino di Lipari dove, martedì 4 luglio, due imperdibili dj set faranno ballare gli ospiti:

la selezione a cura di Radio R101 e del dj torinese Lollino, unico italiano ad aver vinto la competizione globale ‘Burn Residency’, presieduta da Carl Cox. Mercoledì 5 luglio a Stromboli sarà la volta di Clementino ed Ensi, che si sfideranno in una battle di barre. A loro si aggiunge anche La Rappresentante di Lista. Nati ai piedi del Vesuvio, i 99 Posse porteranno la loro energia sulle terre vulcaniche di Stromboli giovedì 6 luglio insieme a Sud Sound System e Africa Unite. Venerdì 7 luglio, infine, il dj set di Riva Starr e l’Eolie Music Fest Party tutto da ballare che si svolgerà all’Hub Compagnia dei Caraibi @ La Tartana Club di Stromboli, per salutare le Isole con il giusto mood.

Foto e video Notiziarioeolie.it