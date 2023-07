Salina, concerto in mezzo al mare per Elisa

A Salina tornano i grandi live sul mare di Elisa, Motta, Corally e Stellare. Si canta e si balla su centinaia di barche di isolani e turisti che hanno attorniato il «Caicco» con gli artisti che si sono esibiti raccogliendo applausi a scena aperta e con un bis richiesto a squarcia gola. Ma è stata soprattutto Elisa che ha incantato la platea con la sua inconfondibile voce e i suoi più grandi successi. Il concerto in mezzo al mare tra centinaia di barche di isolani e vacanzieri è stato apprezzatissimo dal pubblico che ha tributato oltre cinque minuti di standing ovation al suono anche delle sirene di yacht, vaporetti e barche che attorniavano il veliero. E una gran richiesta a voce alta di bis. Elisa commossa per la straordinaria accoglienza ha ringraziato per l’emozione provata di cantare in mezzo al mare ed al tramonto.

Eolie Music Fest proseguirà domani (martedì 4 luglio), con due dj set che faranno ballare gli ospiti: la selezione a cura di Radio R101 e del dj torinese Lollino, unico italiano ad aver vinto la competizione globale Burn Residency, presieduta da Carl Cox. Mercoledì 5 luglio a Stromboli sarà la volta di Clementino ed Ensi, che si sfideranno in una battle di barre. A loro si aggiunge anche La Rappresentante di Lista. Venerdì 7 luglio, il dj set di Riva Starr e l’Eolie Music Fest Party tutto da ballare che si svolgerà all’Hub Compagnia dei Caraibi @ La Tartana Club di Stromboli, per salutare le Isole con il giusto mood. La manifestazione è organizzata da Marea Eventi Srls, con il patrocinio dei quattro Comuni dell’Arcipelago e la direzione artistica di Samuel Romano e la co-direzione di Andrea Biviano, unisce la musica alla sostenibilità e al turismo consapevole, grazie alla magnificenza e all’energia sprigionata da queste affascinanti Isole di origine vulcanica.

foto notiziarioeolie.it