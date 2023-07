Summer school di scrittura creativa per i giovani tra i boschi dei Nebrodi

Per i giovani che vogliono accostarsi al mondo della scrittura creativa l’Associazione Pro loco San Teodoro organizza una Summer school nella sua sede di Villa Pittalà Alberti a San Teodoro. Sotto la direzione artistica della giornalista Rai e scrittrice Lidia Tilotta e la collaborazione degli scrittori Erica Donzella e Luigi la Rosa - che saranno presenti nel corso delle sei giornate in programma -, la scuola è rivolta ai giovani che vogliono accostarsi al mondo della scrittura ed è pensata come un’esperienza intensiva anche di convivenza tra allievi e scrittori nella sede dell’Associazione.

L’attività prevede una parte teorica da svolgere in sede con lezioni mirate, e una parte laboratoriale e creativa che si terrà all’aperto, a contatto con la natura. Proprio per questo è stata scelta San Teodoro come sede del progetto. Il piccolo centro abitato di poco più di mille abitanti sui monti Nebrodi si trova nel territorio dell’omonimo Parco Nazionale, immerso in un contesto naturalistico di straordinario valore.

L’attività in esterna si svolgerà in quattro luoghi simbolici dell’area naturalistica nebroidea vicini al territorio del comune di San Teodoro. Il via è previsto il 29 agosto. La Summer school si concluderà il 3 settembre. Il numero massimo dei partecipanti ammessi è venti.

Gli interessati dovranno inviare al comitato organizzativo all’indirizzo [email protected] (specificando in oggetto: ” Partecipazione Summer School 2023”) una email con la richiesta di partecipazione e la specifica delle proprie generalità. I partecipanti dovranno avere un’età compresa tra i venti e i trent’anni.