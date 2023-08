Al Teatro Antico di Taormina arrivano le verità dissacratorie del palermitano Angelo Duro

Angelo Duro, palermitano purosangue, è un comico amato in tutta Italia e il suo tour 2023 un successo devastante. Sono cambiato è questo il titolo dello spettacolo che ha già registrato oltre 40 sold-out in teatri di grande prestigio come il Brancaccio di Roma o l'Arcimboldi di Milano. Adesso è il turno della sua Sicilia. Angelo sarà al Teatro Antico di Taormina il 7 agosto e sarà ancora i pienone.

Angelo Duro, si legge nel comunicato di lancio dello show, «ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui ci vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti». Non a caso Pietrangelo Buttafuoco ha scritto di lui: «Angelo Duro, il comico che innesca le menti».

Ciò che rende unico Angelo Duro nel panorama comico nazionale è il carattere, il suo essere rissoso, scontroso, respingente. Con un atteggiamento del genere, sembrerebbe difficile trovare empatia con la platea. Eppure, lui ci riesce. Il pubblico lo ama per questa sua schiettezza e gli concede, e permette, di dire qualunque cosa. O anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca, perché sì, lui, ha fatto anche questo, ed è stato un trionfo.

Angelo Duro debutta nei teatri della sua città, Palermo, e in programmi televisivi regionali. L'artista si distingue per le trasgressioni sin dai primi passi e spazia dalla musica alla conduzione, sempre con un occhio rivolto all'originalità e alla creatività. Poi si fa conoscere dal grande pubblico nazionale nel programma televisivo Le Iene, passa dal cinema, interpretando Tiramisù sotto la guida dell'attore e regista Fabio De Luigi, finché non diventa un personaggio cult con i suoi monologhi sulla rete, che lo hanno reso in pochi anni una delle più influenti personalità sui social network, con un esercito di quasi due milioni di follower. Dal web ai migliori teatri nazionali, e adesso anche internazionali, il passo stimola ancora di più Angelo Duro, che accetta anche, a febbraio 2023, la sfida del palcoscenico del festival di Sanremo, riscuotendo anche all'Ariston un plateale successo. Il suo pubblico è trasversale. Molti studenti, ma anche tanti lavoratori, che si rivedono nei suoi racconti e nel suo modo di vedere la vita. Oltre al teatro, Angelo si è ritagliato uno spazio anche nell’editoria con la scrittura e la pubblicazione del suo primo romanzo, Il piano B, che è stato uno dei libri più venduti dalla casa editrice Mondadori. Presto uscirà la sua seconda opera. Insomma, esagerato, dissacrante, fastidioso, politicamente scorretto. Di certo, uno che ama sbatterti in faccia la verità, costi quel che costi.