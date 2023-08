Lipari balla a ritmo di musica elettronica con il Vulkanik Festival

La magia dell'isola di Lipari si unisce ai ritmi della musica house e techno nel tanto atteso Vulkanik Festival 2023, che si terrà dal 12 al 15 agosto al Coral Beach. Un evento imperdibile che promette di far vibrare il cuore e l'anima di tutti gli amanti della musica elettronica!

Il Vulkanik Festival è un concentrato di energia creativa, un'esperienza sensoriale unica, interamente dedicata alla musica elettronica. Organizzato da un gruppo di talentuosi giovani eoliani, uniti dalla passione per la musica e l'amore per la propria terra, l'evento ha l'obiettivo di portare l'eccellenza dell'intrattenimento internazionale direttamente nel cuore delle Isole Eolie.

Con un'audacia che si riflette nell'incandescente nome del festival, il Vulkanik offre un'atmosfera esplosiva e coinvolgente. Gli spettatori saranno trasportati in un mondo di suoni e luci, immersi nella grande bellezza naturale di Lipari e avvolti dalla musica dei migliori artisti di fama internazionale nel genere house e techno.

«Questo festival è il risultato di mesi di passione e impegno da parte di cinque giovani eoliani, ognuno specializzato in un ambito diverso dell'organizzazione», ha dichiarato Giuseppe Fonti, fondatore del Vulkanik Festival. «Vogliamo condividere con il mondo la nostra cultura, la nostra musica e l'incredibile bellezza delle Isole Eolie».

L'entusiasmante lineup del Vulkanik Festival annovera una selezione di DJ e produttori di fama mondiale, pronti a far ballare il pubblico per quattro giorni indimenticabili. I partecipanti potranno godere delle performance di artisti del calibro di: Angemi, Fonti, Sisters Cap, Finesse, Tujamo e Vltra.

La musica coinvolgente, unita alla splendida cornice naturale del Coral Beach di Lipari, faranno del Vulkanik Festival un'esperienza unica nel suo genere.