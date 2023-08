Arriva in Sicilia il tour di Nek e Renga: i concerti tra le meraviglie archeologiche di Taormina e Agrigento

«I nostri live sono un’incursione nei rispettivi repertori, con tutte le canzoni più amate: da Angelo a Laura non c’è che canteremo a due voci. Ci sarà anche una dimensione più intima, senza il gruppo. Solo io, Francesco e il pubblico». Con queste parole Nek presenta i concerti della tournée che quest'anno lo vede sul palco assieme a Francesco Renga.

Il tour la prossima settimana arriva in Sicilia. Renga e Nek si esibiranno il 26 agosto al Teatro Antico di Taormina per Sotto il Vulcano Fest e l’indomani al Teatro Valle dei Templi di Agrigento per il Festival Il Mito.

«Nel live - racconta Renga - Nek mi copre sempre le spalle. Sa tutti i pezzi. Studia gli accordi, il vibrato. Io mi scordo anche i testi. È un uomo pragmatico che risolve i problemi, come Mr. Wolf in Pulp Fiction. Io sono più istintivo, mi faccio prendere prepotentemente dall’emotività». «Con Francesco - interviene Nek - c’è stima, rispetto e sintonia artistica. Siamo alleati. Portiamo sul palco un rapporto che esula dalla professione. Durante il Covid, ci siamo avvicinati parecchio, condividiamo molte cose, come l’essere genitori».