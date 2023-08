Da rudere abbandonato a polo culturale, la rinascita di palazzo Minneci a Motta D'Affermo

Da rudere abbandonato da decenni a grande polo culturale non solo del paese ma dell'intera zona. La ristrutturazione di palazzo Minneci a Motta D'Affermo ha visto la riapertura della "casa ranni", come al chiamano i residenti del piccolo paese in provincia di Messina.

Costruito nel XVII secolo e ampliato nel Settecento, negli ultimi anni si erano verificati dei crolli che avevano in parte diroccato il complesso che comunque aveva sempre mantenuto la maestosità del palazzo.

Adesso è stato recuperato e diventerà un polo culturale, dopo un lungo iter burocratico con le varie amministrazioni alla ricerca di finanziamenti: impresa riuscita e nastro tagliato dal sindaco Sebastiano Adamo. Un lavoro d restauro complesso affidato e condotto dagli architetti Ivana Elmo, progettista, e Angelo Pettineo, direttore dei lavori.