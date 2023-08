Lipari celebra i 150 anni di Madre Florenzia già Venerabile. Le Suore Francescane hanno anche organizzato una mostra con tutti i suoi cimeli, ovvero oggetti religiosi custoditi gelosamente, gli abiti che curava personalmente, le foto ricordo, i libri ed una targa ricordo dell'ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro che sbarcò alle Eolie nel 1998 e visitò anche l'Istituto di preghiera sito nella borgata di Pirrera.

Giovanna Profilio nacque a Pirrera, il 30 dicembre 1873. Ancora ragazza emigrò negli Stati Uniti con la famiglia, a causa di un tracollo finanziario seguito alla morte di suo padre. Frequentando il convento francescano di Sant’Antonio a New York, conobbe le Suore Terziarie Francescane di Allegany: divenne una di loro con la professione dei voti semplici, cambiando nome in suor Florenzia.

Il vescovo di Lipari, monsignor Francesco Maria Raiti, nel 1905, le chiese di tornare in patria (la madre e gli altri fratelli emigrati erano già rientrati) e di formare una comunità religiosa che servisse le necessità dell’isola. Suor Florenzia accettò.

Suor Florenzia si mise al lavoro per sollevare le sorti degli orfani, degli anziani, delle famiglie, che vivevano una vita disagiata per le particolari circostanze del luogo, isolato dal mondo e privo di risorse economiche (il turismo sarebbe arrivato decenni più tardi). il 1° novembre 1905 furono approvate dal vescovo le costituzioni delle Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari.

L’Istituto si sviluppò anche al di fuori della Sicilia: già nel 1953 fu aperta una casa in Brasile.

Il 21 febbraio di tre anni dopo, mentre si trovava nella casa di Roma, madre Florenzia morì. Il 14 aprile 2018 Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto con cui la fondatrice veniva dichiarata Venerabile. I suoi resti mortali riposano in un locale annesso alla chiesa di Sant’Antonio, presso la casa generalizia delle Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari a Roma, in via delle Benedettine 34/36. A Madre Florenzia sono state dedicate delle vie a Lipari e anche a Palermo, Trapani e nel Peru'.

Parla Suor Liliana Pagano, superiore generale dell'itituto di Lipari

