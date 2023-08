A Capo d'Orlando la cerimonia del Mondo Donna, sedici le premiate

Assegnati sabato sera a Capo d'Orlando i premi Mondo Donna. La manifestazione è giunta al decimo anno ed è organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, da un'idea di Salvatore Monastra.

Premiate 16 donne che si sono distinte in diversi ambiti: dall'impegno sociale, alla musica, dallo sport alla letteratura, all'impresa.

Per il giornalismo il riconoscimento è andato a Marina Turco, capo della redazione di Tgs in particolare per la quadrilogia andata in onda in occasione del trentennale delle stragi di mafia a Palermo.

Premiate anche Patrizia Di Dio, vicepresidente nazionale di Confcommercio, Giuseppina Paterniti con uno speciale riconoscimento per la sua carriera al tg Rai 3, a Lucia Goracci, inviata Rai, cui è stato attribuito il premio Sergio Granata e a Giulia Noera, nuotatrice.